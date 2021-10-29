لقاء يجمع الحلبوسي والخزعلي: بحث آخر تطورات المشهد السياسي

2021/10/29 | 23:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث رئيس مجلس النواب المنحل، محمد الحلبوسي، الجمعة، مع الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، آخر تطورات المشهد السياسي في البلاد.

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وذكر بيان صدر عن مكتب الخزعلي، تلقى "ناس" نسخة منه (29 تشرين الأول 2021): إن "الحلبوسي يلتقي سماحة الشيخ قيس الخزعلي، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات المشهد السياسي في العراق، ونتائج الانتخابات البرلمانية، وتبادل وجهات النظر حول المرحلة المقبلة".

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