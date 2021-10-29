رئيس وزراء لبنان: نأسف لقرارات السعودية.. وسنعمل على علاج

2021/10/29 | 23:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، عن أسفه لقرار المملكة العربية السعودية بسحب سفيرها وإمهال السفير اللبناني لدى الرياض 48 ساعة لمغادرة المملكة، إضافة لوقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.

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