محلل سياسي: الحكومة التوافقية ليست ضمن طموحات المواطن العراقي الباحث عن حكومة حرة

2021/10/29 | 23:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، محمد الربيعي ، اليوم الجمعة، القضاء هو الفيصل في البت بالنتائج طالما المفوضية مصرة على موقفها، مبينا ان الحكومة التوافقية ليست ضمن طموحات المواطن العراقي الباحث عن حكومة حرة.وقال الربيعي لبرنامج “حصاد الايام” ان “ما حصل هو كثرة الطعون بعد الانتخابات التي قدمها المرشحون وهي لم تات من فراغ”، مضيفا […]

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