2021/10/29 | 23:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كنوز من حقبة كولومبوس معرضة للضياع باريس (أ ف ب) – الزمان طلبت سفارة المكسيك لدى فرنسا امس “إلغاء” مزادين على قطع فنية من عصر ما قبل كولومبوس من المقرر إقامتهما في باريس الشهر المقبل، متحدثة عن خطر بيع قطع تراثية مكسيكية. ومن المقرر إقامة المزادين في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر والعاشر منه […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المكسيك تطلب إلغاء مزادين على قطع فنية تاريخية في باريس ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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