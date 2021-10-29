المكسيك‭ ‬تطلب‭ ‬إلغاء‭ ‬مزادين‭ ‬على‭ ‬قطع فنية‭ ‬تاريخية‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬

2021/10/29 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كنوز‭ ‬من‭ ‬حقبة‭ ‬كولومبوس‭ ‬معرضة‭ ‬للضياع باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬طلبت‭ ‬سفارة‭ ‬المكسيك‭ ‬لدى‭ ‬فرنسا‭ ‬امس‭ “‬إلغاء‭” ‬مزادين‭ ‬على‭ ‬قطع‭ ‬فنية‭ ‬من‭ ‬عصر‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬كولومبوس‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتهما‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل،‭ ‬متحدثة‭ ‬عن‭ ‬خطر‭ ‬بيع‭ ‬قطع‭ ‬تراثية‭ ‬مكسيكية‭.‬ ومن‭ ‬المقرر‭ ‬إقامة‭ ‬المزادين‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬والعاشر‭ ‬منه‭ […]

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