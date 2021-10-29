ثورة زراعية في جنوب إفريقيا من دون مبيدات حشرية

2021/10/29 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفور‭ (‬جنوب‭ ‬أفريقيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أطفأ‭ ‬داني‭ ‬بيستر‭ ‬محركات‭ ‬آلاته‭ ‬الزراعية‭ ‬خلال‭ ‬فصل‭ ‬الربيع‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا،‭ ‬فيما‭ ‬بدأ‭ ‬جيرانه‭ ‬حراثة‭ ‬أراضيهم‭… ‬فقد‭ ‬اتخذ‭ ‬هذا‭ ‬المزارع‭ ‬قرارات‭ ‬جذرية‭ ‬بتغيير‭ ‬أساليب‭ ‬الزراعة‭ ‬بشكل‭ ‬يعزز‭ ‬المحاصيل‭ ‬ويحمي‭ ‬المناخ‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬واحد‭.‬ ويقول‭ ‬بفخر‭ “‬شتلاتي‭ ‬تنمو‭ ‬بالفعل‭ ‬والأعشاب‭ ‬الضارة‭ ‬تحت‭ ‬السيطرة‭”‬،‭ ‬لذلك‭ “‬لست‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ […]

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