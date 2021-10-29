2021/10/29 | 23:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الشَّيْبُ مَلأَ رَأْسِي..
وَصِرْتُ سَابِحًا في ذَرَّاتِ النُّورِ..
وَعَائِمًا في مِدَادِ كَلِمَاتِ البَحْرِ.. وَوَاقِــفًا في بَابِ الله أَلمَسُ ضَوْءًا مُرْتَعِشًا يُلْهِمُنِي..
وَأَقُولُ لَكُم: إِنَّ الله يَرانَا..
حَتَّى لَــوْ كُنَّا نَعْبُرَ مَنَارَاتٍ قَصِيَّةٍ تَعَالَوْا نَقْتَسِمِ الخُبْزَ تَحْتَ الشَّمْسِ وَنُبْحِرْ في المِدَادِ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ وَأَقْسِمُ لَكُمْ إِنَّنِي أُحِبُّكُم.. (( وَفي حُبِّكُم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في حُبِّكم حيَاتِي-عبدالحق بن رحمون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وَصِرْتُ سَابِحًا في ذَرَّاتِ النُّورِ..
وَعَائِمًا في مِدَادِ كَلِمَاتِ البَحْرِ.. وَوَاقِــفًا في بَابِ الله أَلمَسُ ضَوْءًا مُرْتَعِشًا يُلْهِمُنِي..
وَأَقُولُ لَكُم: إِنَّ الله يَرانَا..
حَتَّى لَــوْ كُنَّا نَعْبُرَ مَنَارَاتٍ قَصِيَّةٍ تَعَالَوْا نَقْتَسِمِ الخُبْزَ تَحْتَ الشَّمْسِ وَنُبْحِرْ في المِدَادِ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ وَأَقْسِمُ لَكُمْ إِنَّنِي أُحِبُّكُم.. (( وَفي حُبِّكُم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في حُبِّكم حيَاتِي-عبدالحق بن رحمون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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