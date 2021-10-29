في حُبِّكم حيَاتِي-عبدالحق بن رحمون

2021/10/29 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشَّيْبُ‭ ‬مَلأَ‭ ‬رَأْسِي‭..‬وَصِرْتُ‭ ‬سَابِحًا ‭ ‬في‭ ‬ذَرَّاتِ‭ ‬النُّورِ‭..‬ وَعَائِمًا‭ ‬في‭ ‬مِدَادِ‭ ‬كَلِمَاتِ‭ ‬البَحْرِ‭..‬ وَوَاقِــفًا‭ ‬في‭ ‬بَابِ‭ ‬الله أَلمَسُ‭ ‬ضَوْءًا‭ ‬مُرْتَعِشًا‭ ‬يُلْهِمُنِي‭..‬ وَأَقُولُ‭ ‬لَكُم‭: ‬إِنَّ‭ ‬الله‭ ‬يَرانَا‭..‬ حَتَّى‭ ‬لَــوْ‭ ‬كُنَّا‭ ‬نَعْبُرَ‭ ‬مَنَارَاتٍ‭ ‬قَصِيَّةٍ‭ ‬ تَعَالَوْا‭ ‬نَقْتَسِمِ‭ ‬الخُبْزَ‭ ‬تَحْتَ‭ ‬الشَّمْسِ وَنُبْحِرْ‭ ‬في‭ ‬المِدَادِ،‭ ‬قَبْلَ‭ ‬أَنْ‭ ‬يَجِفَّ وَأَقْسِمُ‭ ‬لَكُمْ‭ ‬إِنَّنِي‭ ‬أُحِبُّكُم‭..‬ ‭(( ‬وَفي‭ ‬حُبِّكُم‭ […]

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