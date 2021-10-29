جادة الشانزيلزيه بالأحمر والأرجواني لمناسبة أعياد نهاية العام

2021/10/29 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تتزين‭ ‬جادة‭ ‬الشانزيليزيه‭ ‬الشهيرة‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬بإضاءة‭ ‬باللونين‭ ‬الأحمر‭ ‬والأرجواني‭ ‬ليلياً‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر،‭ ‬لمناسبة‭ ‬عيدي‭ ‬الميلاد‭ ‬ورأس‭ ‬السنة،‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬عامين‭ ‬بسبب‭ ‬تظاهرات‭ ‬اجتماعية‭ ‬وقيود‭ ‬مكافحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭.‬ وتتلألأ‭ ‬الجادة‭ ‬الباريسية‭ ‬حتى‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2022،‭ ‬بالإنارة‭ ‬المسماة‭ “‬فلامبويانس‭” ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬شركة‭ “‬بلاشير‭”‬،‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬بين‭ ‬الخامسة‭ […]

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