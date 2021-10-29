ميقاتي يعرب عن أسفه لقرارات السعودية.. وسياسيون لبنانيون: أقيلوا هذا الوزير

2021/10/29 | 23:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أول رد فعل لبناني رسمي على التصعيد السعودي جراء أزمة تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، أعرب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عن أسفه لقرارات السعودية.

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