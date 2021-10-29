2021/10/29 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام زين‭ ‬علي‭ ‬سلمان،‭ ‬طفل‭ ‬عراقي‭ ‬في‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬عمره‭ ‬يعيش‭ ‬مع‭ ‬عائلته‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬موهوب‭ ‬في‭ ‬لعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬يمارسها‭ ‬بشغف‭ ‬مع‭ ‬أصدقائه‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬القريب‭ ‬من‭ ‬منزله‭.‬في‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬أسبوع‭ ‬،‭ ‬تلعب‭ ‬هذه‭ ‬الفرق‭ ‬الصغيرة‭ ‬بحسب‭ ‬اعمار‭ ‬المنتسبين‭ ‬فيها،‭ ‬وهي‭ ‬تدريبات‭ ‬في‭ ‬أشواط‭ ‬قصيرة‭ ‬اكثر‭ ‬منها‭ […]

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