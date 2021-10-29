2021/10/29 | 23:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرئيس الأمريكي وبابا الفاتيكان يتحادثان بمودة عالية روما- لندن – الزمان أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة في روما أمام نظيره الاميركي جو بايدن ب»قرارات ملموسة» تم اتخاذها بعد ازمة الغواصات الاسترالية لاعادة «الثقة» بين فرنسا والولايات المتحدة.
ولفت ماكرون إلى «قرارات ملموسة للغاية أتت لتدعم تحركات ومبادرات مشتركة نقوم بها في […]
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ولفت ماكرون إلى «قرارات ملموسة للغاية أتت لتدعم تحركات ومبادرات مشتركة نقوم بها في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون يشيد بقرارات الثقة في لقائه بايدن وينتظر المواجهة الأصعب مع جونسون ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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