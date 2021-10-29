ماكرون‭ ‬يشيد‭ ‬بقرارات‭ ‬الثقة في‭ ‬لقائه‭ ‬بايدن‭ ‬وينتظر‭ ‬المواجهة‭ ‬الأصعب‭ ‬مع‭ ‬جونسون‭  ‬

2021/10/29 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬وبابا‭ ‬الفاتيكان‭ ‬يتحادثان‭ ‬بمودة‭ ‬عالية‭ ‬ روما‭- ‬لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬ أشاد‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬روما‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الاميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬ب»قرارات‭ ‬ملموسة‮»‬‭ ‬تم‭ ‬اتخاذها‭ ‬بعد‭ ‬ازمة‭ ‬الغواصات‭ ‬الاسترالية‭ ‬لاعادة‭ ‬‮«‬الثقة‮»‬‭ ‬بين‭ ‬فرنسا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭.‬ ولفت‭ ‬ماكرون‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬قرارات‭ ‬ملموسة‭ ‬للغاية‭ ‬أتت‭ ‬لتدعم‭ ‬تحركات‭ ‬ومبادرات‭ ‬مشتركة‭ ‬نقوم‭ ‬بها‭ ‬في‭ […]

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