2021/10/29 | 23:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- برلين- الزمان قالت الشرطة الالمانية الجمعة إنها عثرت على عراقي ميتا ضمن مجموعة من 30 شخصا تم تهريبهم على ما يبدو عبر الحدود البولندية في شاحنة. وهذا احدث ضحايا التشرد العراقي في اصقاع العالم . وأوضحت الشرطة أن الرجل البالغ 32 عاما كان قد توفي «قبل ساعات» من عثور الشرطة على المجموعة قرب الشاحنة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا:مهاجر عراقي ميتاً بعد عبوره حدود بولندا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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