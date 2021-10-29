ألمانيا:مهاجر عراقي ميتاً بعد عبوره حدود بولندا

2021/10/29 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين‭- ‬الزمان‭ ‬ قالت‭ ‬الشرطة‭ ‬الالمانية‭ ‬الجمعة‭ ‬إنها‭ ‬عثرت‭ ‬على‭ ‬عراقي‭ ‬ميتا‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬شخصا‭ ‬تم‭ ‬تهريبهم‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬البولندية‭ ‬في‭ ‬شاحنة‭. ‬وهذا‭ ‬احدث‭ ‬ضحايا‭ ‬التشرد‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬اصقاع‭ ‬العالم‭ . ‬وأوضحت‭ ‬الشرطة‭ ‬أن‭ ‬الرجل‭ ‬البالغ‭ ‬32‭ ‬عاما‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬توفي‭ ‬‮«‬قبل‭ ‬ساعات‮»‬‭ ‬من‭ ‬عثور‭ ‬الشرطة‭ ‬على‭ ‬المجموعة‭ ‬قرب‭ ‬الشاحنة‭ […]

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