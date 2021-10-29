2021/10/29 | 23:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: udYXSXaqt5s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مفاوضات الاطار السياسي تقود البيت الشيعي الى التشظي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مفاوضات الاطار السياسي تقود البيت الشيعي الى التشظي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).