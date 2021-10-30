في تقرير رفعت عنه السرية.. الاستخبارات الأمريكية: لم نتوصل للنتيجة بشأن أصل كورونا

2021/10/29 | 23:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت أجهزة الاستخبارات الأمريكية تقريرًا رفعت عنه السرية يوم الجمعة، أكد أنها لم تتوصل إلى نتيجة بشأن أصول فيروس كورونا، على الرغم من أنها قدمت تفاصيل جديدة حول كيفية تعامل مجتمع الاستخبارات مع تحقيقه الذي استمر 90 يومًا في الأمر.

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