الهجرة توزع منحة الوجبة الثانية من نازحي قرية نهر الإمام

2021/10/29 | 23:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الهجرة، الجمعة، توزيع 49 منحة للعائلا النازحة من قرية نهر الإمام في قضاء المقدادية.

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وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه (29 تشرين الأول 2021): أن "(49) عائلة نازحة استلمت اليوم منحة الطوارئ التي خصصها رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي ضمن الوجبة الثانية لتوزيع المنح بين النازحين اثر الاحداث الاخيرة التي شهدها قضاء المقدادية بمحافظة ديالى ".

وذكر مدير قسم المحافظات الوسطى في دائرة شؤون الفروع في الوزارة مهند صالح عبد الرحيم، أنه " بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو، تم تسليم (49) مستفيداً من منحة الطوارئ بعد اكمال اجراءات التدقيق، وضمن الوجبة الثانية بواقع مليون دينار للعائلة النازحة من قضاء المقداديه قرى (نهرالامام، والويسات، والميثاق)".

وأكد أنه "سيتم شمول وجبات لاحقة يوم غد وترافقها توزيع حصص غذائية وصحية لتلك العوائل ".

وكانت وزارة الهجرة والمهجرين، وزعت منحاً يوم الخميس الماضي لـ (110) عوائل نازحة كوجبة أولى.

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