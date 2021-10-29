2021/10/29 | 23:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني شارك النائب السابق والمرشح الفائز بأعلى الاصوات في محافظة ديالى برهان المعموري، اليوم الجمعة، عوائل شهداء المقدادية عزائهم، بزيارته مجالس عزاء كوكبة من الشهداء الأبرار الذين ارتقوا خلال الإعتداء الإرهابي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المعموري يشارك عوائل شهداء المقدادية عزائهم ويطالب بملاحقة الجناة المركز الخبري الوطني.

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