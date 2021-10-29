الهجرة توزع الوجبة الثانية من منحة رئيس الوزراء إلى نازحي المقدادية

2021/10/29 | 23:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين ، توزيع الوجبة الثانية من منحة الطوارئ التي خصصها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى النازحين اثر الاحداث الاخيرة التي شهدها قضاء المقدادية بمحافظة ديالى .وذكر مدير قسم المحافظات الوسطى في دائرة شؤون الفروع في الوزارة السيد مهند صالح عبد الرحيم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، انه " بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو ، تم تسليم (49) مستفيداً من منحة الطوارئ بعد اكمال اجراءات التدقيق ، وضمن الوجبة الثانية بواقع مليون دينار للعائلة النازحة من قضاء المقداديه قرى ( نهرالامام ، الويسات والميثاق) "، مؤكدا انه "سيتم شمول وجبات لاحقة يوم غد وترافقها توزيع حصص غذائية وصحية لتلك العوائل ."وكانت وزارة الهجرة والمهجرين ، قد وزعت منحاً امس الخميس لـ (110) عوائل نازحة كوجبة اولى.

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