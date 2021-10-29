مرشح عن حركة حقوق: هذه النتائج ستؤدي الى عدم استقرار سياسي

2021/10/29 | 23:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المرشح عن حركة حقوق، عباس العرداوي، اليوم الجمعة، هذه النتائج ستؤدي الى عدم استقرار سياسي والكاظمي متورط به، فيما بين ان نظرية امريكا ان تحل ازمة بازمة.وقال العرداوي لبرنامج “حصاد الايام” ان “انضباط المعتصمين وحالة السلمية يحسب لهم جميعا”، مبينا ان “المعتصمين يعلمون لمن خرجوا ولماذا خرجوا”.وشدد على المفوضية ان “تلتفت […]

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