2021/10/29 | 23:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ميقاتي يأسف لقرار الرياض ويتمنى عليها إعادة النظر فيه الرياض -بيروت -الزمان تصاعدت الازمة السعودية اللبنانية الى درجة اعلى امس الجمعة ، فقد تأكد بوضوح عدم اقتناع الرياض بما صدر من بيانات او تصريحات من حكومة نجيب ميقاتي اللبنانية في محاولة تجاوز الازمة التي اثارها جورج قرداحي وزير الاعلام اللبناني الذي اكدها من خلال […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تسحب سفيرها من بيروت وتوقف الواردات اللبنانية فورا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تسحب سفيرها من بيروت وتوقف الواردات اللبنانية فورا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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