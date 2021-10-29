السعودية‭ ‬تسحب‭ ‬سفيرها‭ ‬من‭ ‬بيروت وتوقف‭ ‬الواردات‭ ‬اللبنانية‭ ‬فورا

2021/10/29 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميقاتي‭ ‬يأسف‭ ‬لقرار‭ ‬الرياض‭ ‬ويتمنى‭ ‬عليها‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬فيه الرياض‭ -‬بيروت‭ -‬الزمان‭ ‬ تصاعدت‭ ‬الازمة‭ ‬السعودية‭ ‬اللبنانية‭ ‬الى‭ ‬درجة‭ ‬اعلى‭ ‬امس‭ ‬الجمعة‭ ‬،‭ ‬فقد‭ ‬تأكد‭ ‬بوضوح‭ ‬عدم‭ ‬اقتناع‭ ‬الرياض‭ ‬بما‭ ‬صدر‭ ‬من‭ ‬بيانات‭ ‬او‭ ‬تصريحات‭ ‬من‭ ‬حكومة‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬اللبنانية‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬تجاوز‭ ‬الازمة‭ ‬التي‭ ‬اثارها‭ ‬جورج‭ ‬قرداحي‭ ‬وزير‭ ‬الاعلام‭ ‬اللبناني‭ ‬الذي‭ ‬اكدها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ […]

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