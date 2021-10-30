الحلبوسي والخزعلي يبحثان المشهد السياسي ونتائج الانتخابات

2021/10/30 | 00:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، مع الشيخ قيس الخزعلي تطورات المشهد السياسي في العراق، ونتائج الانتخابات البرلمانية.

وقال مكتب اعلام تقدم في بيان صحفي، “رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، يلتقي سماحة الشيخ قيس الخزعلي، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات المشهد السياسي في العراق”.

و اضاف البيان، كما بحث اللقاء “نتائج الانتخابات البرلمانية، وتبادل وجهات النظر حول المرحلة المقبلة”.

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