بعد السعودية.. البحرين تمهل السفير اللبناني 48 ساعة لمغادرة المملكة

2021/10/30 | 00:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، الجمعة، أنها طلبت من السفير اللبناني لدى المملكة مغادرة أراضيها خلال الـ48 ساعة المقبلة.

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