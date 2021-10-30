2021/10/30 | 00:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، محمد الربيعي ، اليوم الجمعة، على القضاء ان يقول كلمته للتخلص من انتاج حكومة توافقية، لافتا ان نتامل تمسك المعتصمين بالنهج السلمي.وقال الربيعي لبرنامج “حصاد الايام” ان “نتامل تمسك المعتصمين بالنهج السلمي”، مبينا ان “كثير من المواطنين لا يرغبون باي تصادم يؤثر على الوضع الامني”.واضاف ان “هناك من يربط […]

ظهرت المقالة الربيعي: على القضاء ان يقول كلمته للتخلص من انتاج حكومة توافقية أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الربيعي: على القضاء ان يقول كلمته للتخلص من انتاج حكومة توافقية) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الربيعي: على القضاء ان يقول كلمته للتخلص من انتاج حكومة توافقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).