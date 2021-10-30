الداخلية تنفي اختطاف الشيخ مصطاف التميمي في ديالى

2021/10/30 | 00:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت وزارة الداخلية، الجمعة، الأنباء المتداولة بشأن اختطاف الشيخ مصطاف محمد العباس في محافظة ديالى.

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كما صدر بيان عن إعلام التميمي تلقى "ناس" نسخة منه (29 تشرين الأول 2021): قال إن "ما صدر من نشر في مواقع التواصل الاجتماعي حول اختطاف الشيخ المجاهد مصطاف خبر عاري عن الصحة ولا يوجد هكذا خبر".

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