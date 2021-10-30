2021/10/30 | 00:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1-QJKo2uo60

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طفل فقد عائلته خلال هجوم المقدادية!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طفل فقد عائلته خلال هجوم المقدادية!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).