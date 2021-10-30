2021/10/30 | 00:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AMs0ASzwDEM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اتفاقبة سنجار في مهب الريح.. والسبب العمال الكردستاني) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اتفاقبة سنجار في مهب الريح.. والسبب العمال الكردستاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).