تكريم الشخصيات الوطنية فتحية صلاح شحادة عوايسي وعلي الحاج صالح عوايسي ، العائدين حتما الى صفورية - فيصل طه

2021/10/30 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فيصل_طه علي الحاج صالح عوايسي ، أبو زياد لم تحد خطاه يوما عن دروب العطاء والقيم الانسانية السامية كما لم تتعثر أبدا رؤيته الوطنية الصادقة ولم يجف لطفه الطري الخجول لحظةً ولم تغب برهة عن عينيه عيون صفورية وقلعتها ، صفورية العائد اليها حتما.



أبو زياد عمل كادحا لبناء حياة كريمة، واشتدت يداه عزيمة بيدي قرينته المثقَّفة والمُثَقِّفة وطنيا وانسانيا أُم زياد ، فتحية صلاح شحادة عوايسي لتشييد بيتا دافئا، مك ......





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