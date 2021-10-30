راضية النّصراوي/ راهبة النّضال ومصدح الحرّيّة - الطايع الهراغي

2021/10/30 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطايع_الهراغي عادة سيّئة بكلّ المقاييس، مستفحلة في تونس-والوطن العربيّ عموما -،لا إكرام للمناضل ولا اعتراف بقيمته وهو حيّ يُرزق،والإشادة بمناقبه، بكثير من المبالغة وبشكل مجانيّ بعد وفاته أو تقاعده، مبالغة تحتّمها عقليّة التّكفير عن الذنب، فيفقد "التّكريم" والاعتراف معناه ويصبح أقرب إلى الواجب الثّقيل المشدود إلى لحظة فرضت نفسها فرضا بحكم قانون العادة، كواجب لا بدّ منه تهرّبا من كلّ لوم 1/ لمسة الوفاء ل ......





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