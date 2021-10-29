دولة خليجية ثانية تطالب سفير لبنان بالمغادرة.. وبيروت تشكل خلية أزمة

2021/10/30 | 00:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، عبد الله بو حبيب، الجمعة، أنه سيتولى إدارة خلية لحل الأزمة التي اندلعت مع السعودية، ووصلت تداعياتها إلى البحرين التي طالبت بدورها السفير اللبناني بمغادرة أراضيها خلال (48) ساعة القادمة، على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول حرب اليمن.

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