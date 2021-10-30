النقل تنفي عرض مشاريع ميناء الفاو الكبير إلى البيع او الاستثمار

2021/10/30 | 00:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعنفت وزارة النقل، انباء عرض مشاريع ميناء الفاو الكبير الى البيع او الاستثمار.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وسائط التواصل الاجتماعي تداولت خبراً مفاده بان مشاريع ميناء الفاو الكبير قد عُرضت للبيع او للاستثمار، و نود أن نبين للرأي العام العراقي و العالمي أن ماتم تداوله من أخبار إنمّا هي أنباء عارية عن الصحة و لا اساس لها على ارض الواقع" .وأضافت، أن "المشاريع الخمسة للبنى التحتية والمتمثلة بالنفق الرابط بين خور الزبير والميناء، إضافة للطريق المؤدي اليه، فضلا عن الارصفة الخمسة والقناة المؤدي للقناة الملاحية وحوض الرسو ، التي تم التوقيع عليها و خصصت لها المبالغ اللازمة للتنفيذ من موازنة ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ وهي متابعة من قبل الوزارة من خلال شاشات للبث المباشر من موقع العمل والموجودة في مكتب السيد وزير النقل والأمانة العامة لمجلس الوزراء والبرلمان" .وتابعت: "اما إكمال مشروع الفاو الكبير فقد وردنا كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء يطلب منا الذهاب الى الاستثمار ونحن لم نبدأ باي اجراءات بهذا الخصوص خاصة ونحن الان نعتبر حكومة تصريف أعمال"، مؤكدة انه "سيبدأ العمل به في العام المقبل لإعلان باقي المخططات الأساسية لميناء الفاو الكبير استنادا الى التصاميم الأساسية للشركة المصممة (تكنيتال) الإيطالية".واشارت الى ان "المذكرات الموقعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة فهي مذكرات تفاهم وليست اتفاقيات نأمل من خلالها التعاون وتبادل الخبرات بين موانئ دبي وابو ظبي والموانئ العراقية في مواضيع الأتمتة والادارة خاصة ونحن نعلم أن دولة الإمارات لها باع طويل في هذا المجال".وبينت انها "وقعت اتفاقيات بحرية مع المملكة العربية السعودية بعد استحصال الموافقات الرسمية من الجهات المختصة وكذلك انها بصدد توقيع اتفاقية بحرية مع دولة قطر يتم من خلالها تسيير رحلات بين البلدين الشقيقين والتعاون في مجال ادامة البواخر وكذلك منح الإجازات البحرية للطواقم البحرية."واعربت الوزارة عن شكرها لوسائل الاعلام والمراقبين والمهتمين على اهتمامهم بالقضايا المصيرية التي تتعلق بالوطن والمواطن، وفي الوقت عينه نتمنى عليهم اخذ المعلومة من مصادرها الرسمية و التحقق منها قبل الخوض فيها الامر الذي قد يؤثر على سمعة البلاد.

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