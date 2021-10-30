العجل أبيس وقصة السامريّ - سامح عسكر

2021/10/30 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامح_عسكر في سؤال لصديق عن عِجل السامريّ الذي عبده بني إسرائيل مع موسىقلت: هو (العجل أبيس) الذي قدسه المصريون القدماء ، وهو عِجل طبيعي يجري اختياره وفقا لعلامات معينة منها علامة الهلال على جانبه الأيمن والمثلث على رأسه، في إشارة أنه مُرسَلا من إله القَمر..فأبيس إذن هو تجلي من تجليات القمر..وقد شهد المؤرخ الروماني "أميانوس ماركيلنيوس" المتوفي عام 391 م بعضا من طقوس هذا العجل في المعابد المصرية

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