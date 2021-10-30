الترفل والكمأة - منير المجيد

2021/10/30 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منير_المجيد لفت نظري سلعة في السوبرماركت المحلي سميّت بـ «زيت الترفل»، سعرها يُعادل أربعة أضعاف زجاجة زيت زيتون بنفس السعة.وحالما عدتُ إلى البيت ساورتني الشكوك في صحّة المُنتج، لأن هذا النوع من الزيت يُساوي ثروة حقيقة، علاوة على أنّه نادر جداً ويستحيل أن ينتهي به المطاف إلى رفوف هذا المكان المنسي المنزوي في البلاد.اتّضح بسرعة أن الزيت لا علاقة له بالترفل، بل هو مركب كيميائي مُضاف إلى خليط من زيت الزيت ......





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