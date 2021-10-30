فيلتمان يتصل بالبرهان عشية دعوة لمظاهرات مليونية ضد

2021/10/30 | 02:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، الجمعة، السماح للشعب السوداني بالتظاهر سلميا في نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب.

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