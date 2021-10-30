سخرية في إسرائيل من اسم فيسبوك الجديد بسبب معناه بالعبرية

2021/10/30 | 02:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الاسم الجديد لشركة فيسبوك، ميتا، سخرية على وسائل التواصل الاجتماعي في إسرائيل ولدى المتحدثين بالعبرية بسبب معنى الاسم الجديد فيها.

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