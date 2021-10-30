السد يوضح موقفه بشأن رحيل تشافي إلى برشلونة

2021/10/30 | 03:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعأوضح السد القطري، موقفه من الأنباء المتداولة بشأن رحيل مدربه تشافي هيرنانديز، إلى برشلونة الإسباني.وكانت تقارير صحفية إسبانية،أكدت أن تشافي سيتولى مهمة تدريب فريقه السابق خلفا للهولندي رونالد كومان الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج، فيما يتولى سيرجي بارخوان مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين توصل إدارة النادي الكتالوني لاتفاق مع المدرب الجديد.وذكر السد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن تشافي لازال لديه عقد يمتد لعامين مع الفريق القطري.وأضاف السد: "تفاعلاً مع ما هو متداول في الأيام السابقة تؤكد إدارة السد أن تشافي مرتبط بعقد يمتد لموسمين مع النادي، وهو في قمة تركيزه لخوض مباريات الفريق المقبلة للحفاظ على صدارة الدوري واللقب".يذكر أن السد يتصدر ترتيب الدوري القطري برصيد 21 نقطة بعد فوزه في 7 مباريات، ويليه في الترتيب فريق الدحيل برصيد 18 نقطة.

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