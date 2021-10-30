خلال المؤتمر الوزاري في الصين.. النفط تدعم الطاقة النظيفة وحماية المناخ

2021/10/30 | 03:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

أكدت وزارة النفط، امس الجمعة، خلال مشاركتها في المؤتمر الوزاري الثاني لطاقة الحزام والطريق الذي نظمته إدارة الطاقة الوطنيَّة لجمهورية الصين الشعبية، حرص العراق على مواكبة التطور العالمي في التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة وحماية المناخ من خلال تقليل الانبعاثات الغازية وحماية البيئة.

وقال مستشار وزارة النفط لشؤون الطاقة عبد الباقي حمزة، في كلمة القاها نيابة عن وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل: إنَّ «العراق يؤكد على محاور تنفيذية عدة في خططه المستقبلية للتحول إلى الطاقة النظيفة واستثمار كامل للغاز المصاحب لعمليات الانتاج الحقلي وايقاف حرقه من خلال تنفيذ مشاريع تجميع الغاز الجديدة، وصولاً إلى طاقة مستثمرة من الغاز تبلغ (2.6) مليار قدم مكعب قياسي في عام 2026 تضاف إلى الكميات المنتجة حالياً، فضلاً عن استخدام الغاز المصاحب المستثمر وتحويله من غاز إلى سائلGTL)، ومن غاز إلى طاقة (GTP)، وإلى هيدروجين(-H2) ، مضيفا أنَّ التطور الكبير في التكنولوجيا يسهم في تأمين الطاقة والقضاء على الانبعاثات من إنتاج النفط واستهلاكه وتحسين كفاءة الطاقة «.

واضاف أنَّ «خطة طاقة العراق لعام 2030 تضمنت إضافة (12000) غيغا واط من الطاقة المتجددة إلى شبكة الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية، موضحا أنَّ 60 % منها تم التعاقد على تنفيذها او قيد التعاقد مع شركات عالمية مثل (توتال الفرنسية ومصدر الاماراتية واسكاتك النرويجية وشركائها) وشركات اخرى».

وتابع حمزة أنه «تم التأكيد على توقيع اتفاقية باريس في بداية هذا العام، في حين تم التأكيد على المصادقة على مبادرة (صفر اشتعال روتينية ZRF-2030 ) في عام 2017».

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