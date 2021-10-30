حكومة أخنوش على أجندة

2021/10/30 | 04:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في منتصف شهر يناير- كانون الثاني من السنة المقبلة 2022، ستكون مرت "مائة يوم" على الحكومة المغربية الجديدة، المنبثقة عن نتائج انتخابات 8 سبتمبر - أيلول الماضي، والتي يرأسها رجل الأعمال عزيز أخنوش.

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