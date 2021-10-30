إليسا توجه رسالة حادة لجورج قرداحي وسط أزمة كبيرة مع السعودية

2021/10/30 | 05:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت المطربة اللبنانية الشهيرة إليسا، رسالة حادة إلى وزير الإعلام جورج قرداحي، الذي تسببت تصريحات له عن حرب اليمن بأزمة كبيرة مع السعودية ودول خليجية.

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