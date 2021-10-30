الولايات المتحدة تجيز استخدام لقاح فايزر للأطفال بين 5 و11 عاما

2021/10/30 | 06:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجازت الولايات المتحدة، الجمعة، استخدام لقاح فايزر-بايونتك المضاد لكوفيد للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، ما يفتح الطريق أمام الإطلاق الوشيك لمرحلة أساسية من حملة التلقيح، تشمل حوالى 28 مليون طفل في البلاد.

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