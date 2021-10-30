"الردة مستحيلة"..المعارضون لانقلاب السودان في الشوارع والعالم يحذر العسكر

2021/10/30 | 07:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحشد أنصار الحكم المدني في السودان قواهم في الشارع، السبت، لإثبات قدرتهم على تحدّي انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وإعادة البلاد إلى عمليّة التحوّل الديموقراطي رغم القمع الدامي للاحتجاجات على مدى الأيّام الخمسة الأخيرة.

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