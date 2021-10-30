الولايات المتحدة تجري الاختبار الثاني لمحرك صاروخ فرط صوتي

2021/10/30 | 07:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت القوات البحرية الأمريكية عن اختبار ناجح لمحرك المرحلة الأولى، من صاروخ فرط صوتي، يعمل على الوقود الصلب.

وقالت البحرية الأمريكية بهذا الصدد اليوم السبت إن "برامج الأنظمة الاستراتيجية للقوات البحرية أجرت اختبارا ناجحا ثانيا للمحرك العامل بالوقود الصلب للمرحلة الأولى".

وجرى الاختبار في ميدان برومونتوري بولاية يوتا الأمريكية.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت عن اهتمامها البالغ بتطوير الأسلحة فرط الصوتية، حيث اعترف البنتاغون بتخلف الولايات المتحدة في هذا المجال عن روسيا والصين.

المصدر: روسيا اليوم

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