نوبل بين محفوظ وأيتماتوف - أحمد الخميسي

2021/10/30 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_الخميسي في 13 أكتوبر 1988 أعلن فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل.



في ذلك الوقت كنت أدرس بجامعة موسكو في الاتحاد السوفيتي.



مازلت أذكر الفرحة التي عمت المغتربين هناك، مصريين وعرب، فرحة فاقت كل الحدود.



لم تتوقف أجراس الهواتف لثلاثة أيام بين المصريين الدارسين والعاملين في موسكو يتبادلون التهاني مقرونة بالدهشة والشعور بالفخر، أما فتح لنا أصدقاؤنا الروس بسخاء أكبر كمية من زجاجات الشمبانيا احتفالا بالحدث، أصدقاؤنا الر ......





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