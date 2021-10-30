نساء أمل -11- - نادية خلوف

2021/10/30 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف نهرب من الواقع أحياناً ، فنذهب إلى واقع آخر ، و إذا كانت قصة الدول النفطية اليوم هي مع شخص تبنتّه، ورفعت من شأنه ، لكنها لم تُجِد تربيته ، فثار وتمرد ، وبقي كما كان على عشقه الأسدي ، ثمل اليسارين العرب بجرأته الفريدة ، و تابع " الثورجيون " السوريون قصة سقوطه ، مع أن قتلهم لم يكن له قيمة من قبل دول النفط.



ليت تلك الدول تلاحق سيد وطننا بنفس الطريقة! أتحدث عن جورج قرداحي نموذج المثقف العربي اليساري .



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