الإنسان والفكر والتاريخ من يصنع الآخر ؟ - قاسم المحبشي

2021/10/30 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#قاسم_المحبشي كان الانسان البرجوازي الأوروبي في عام 1900م انسانا سعيداً, فحياته المادية سهلة, وثروته مستقره, وضميره طيب, ولا يتسع وقته للملل والقلق.



بيد إنه ما ان تصرمت بضع سنوات من القرن الجديد حتى قلب التاريخ للإنسان ظهر المجن! وانقضت المرحلة التي كان التاريخ يبدو فيها نهرا جميلا يغري بالرجوع الى اصله, ويبهج من يرمق جريانه وهو واقف على الشاطئ قرير العين.إذ ما إن تقرع الاجراس وتدوى أصوات المدافع في آب ......





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