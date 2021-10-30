2021/10/30 | 08:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” أن حلفاء واشنطن في أوروبا ومنطقة المحيط الهادئ يضغطون على إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لاحتفاظها بمبدأ “الضربة النووية الوقائية” على روسيا.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صحيفة: حلفاء واشنطن يضغطون لاحتفاظ بايدن بمبدأ الضربة النووية الاستباقية على روسيا والصين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة: حلفاء واشنطن يضغطون لاحتفاظ بايدن بمبدأ الضربة النووية الاستباقية على روسيا والصين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة: حلفاء واشنطن يضغطون لاحتفاظ بايدن بمبدأ الضربة النووية الاستباقية على روسيا والصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).