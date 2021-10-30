2021/10/30 | 08:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل أيام من إطاحة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان المدنيين، كان المبعوث الأميركي لمنطقة القرن الأفريقي جيفري فيلتمان يتنقل بين البرهان ورئيس الوزراء آنذاك عبد الله حمدوك، في محاولة لتفادي انهيار التحول الديمقراطي الهش في البلاد.

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