2021/10/30 | 08:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تراجعت الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي بشكل كبير ، عقب الإجراءات التي اتخذتها السعودية تجاه لبنان، والتي شملت وقف الواردات اللبنانية.وأفادت صحيفة “النهار” اللبنانية، بأن سعر الدولار في السوق السوداء ارتفع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تراجع الليرة اللبنانية بعد الإجراءات السعودية المركز الخبري الوطني.

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