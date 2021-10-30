2021/10/30 | 08:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أنه من المؤكد من ناحية البيولوجيا ظهور فيروس جديد في المستقبل، لن تكون البشرية قادرة على احتوائه.وقال غيبرييسوس خلال اجتماع مع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة العالمية تحذر من فيروس جديد “يصعب” احتواءه المركز الخبري الوطني.

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