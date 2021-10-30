جريمة في قطار فيلادلفيا

2021/10/30 | 08:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يصلح العنوان أعلاه لفيلم سينمائي هوليودي مثير، أو لرواية بوليسية تشبه عناوين كتب أجاثا كريستي الشيقة.لكنه ليس لفيلم ولا لرواية، بل لخبر حقيقي تناقلته الأخبار العالمية قبل أيام عن جريمة اغتصاب امرأة في قطار بمدينة فيلادلفيا الأميركية، تحت مرأى ومسمع الركاب الذين كانوا على متن المقطورة ذاتها، وعدم تدخل أي منهم لإنقاذها.

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