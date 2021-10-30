2021/10/30 | 08:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت وزارة النقل، اليوم السبت، بياناً مفصلاً عن ميناء الفاو ردت فيه على أنباء بيعه او استثماره.وقالت النقل في بيانها “تداولت وسائط التواصل الاجتماعي خبراً مفاده ان مشاريع ميناء الفاو الكبير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النقل تصدر بياناً مفصلاً عن ميناء الفاو وترد على أنباء بيعه المركز الخبري الوطني.

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