2021/10/30 | 08:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

بعد النجاح الذي حققه مسلسل "لعبة (سكويد) الحبار" الكوري الجنوبي، أضيفت إلى سوق العملات الرقمية "سكويد" كرمز لعملة رقمية جديدة، لتقفزإلى قيمة غير مسبوقة في أقل من أسبوع.

ونقل موقع "كوين ماركت" المختص في أخبار العملات الرقمية أن عملة "سكويد" ارتفعت قيمتها بـ 60 ألفا في المئة في أقل من أسبوع.

ووفقا للموقع، كانت قيمة عملة "سكويد" 0.01 سنت الثلاثاء، قبل أن ترتفع إلى 6.27 دولارات صباح الجمعة، بزيادة قدرها 62600٪.

واستوحيت العملة اسمها من المسلسل الذي حقق نجاحا عالميا كبيرا منذ بثه على مجموعة نتفليكس.

وتتبع العملة الجديدة نفس قواعد اللعب في المسلسل، إذ يلعب المتسابقون ست مباريات عبر الإنترنت للفوز بجوائز مالية، لكن على خلاف المسلسل دون عواقب مميتة.

ولكن مع ارتفاع قيمة "سكويد" يرتفع سعر المشاركة في اللعبة، وكان سعر الدخول للمسابقة 4.56 دولارات عندما أطلقت، ليصل إلى أكثر من 1500 دولار بحلول صباح يوم الجمعة، فيما وصلت تكلفة دخول المباراة النهائية إلى أكثر من 50 ألف دولار.

ويدور المسلسل حول مجموعة متسابقين يلعبون لعبة قاتلة مستوحاة من لعب أطفال للفوز بجائزة نقدية كبيرة.

وتصدر المسلسل الكوري الجنوبي نسب المشاهدة لدى"نتفليكس" في العديد من البلدان، وارتفعت مبيعات البدلات الرياضية وأحذية "فانز" التي ارتداها الممثلون، وزاد الاهتمام بتعلم اللغة الكورية.

المصدر: روسيا اليوم

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