الأضخم منذ 2003.. فيضانات عنيفة تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة

2021/10/30 | 09:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت فيضانات هائلة الساحل الشرقي للولايات المتحدة الجمعة، خصوصا المناطق الساحلية المحيطة بالعاصمة واشنطن وبالتيمور.

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